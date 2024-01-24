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На ремонт лагеря для пленных россиян выделили ₴34 миллиона

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На ремонт лагеря для пленных россиян выделили ₴34 миллиона
Из резервного фонда на ремонт одного из лагерей для содержания российских пленных Кабмин Украины выделил Министерству юстиции 34 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"На период военного положения расходы на осуществление мер, связанных с содержанием военнопленных, могут осуществляться за счет средств резервного фонда госбюджета. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января 2024 года. Также этим же решением Кабинет Министров выделил из резервного фонда Министерству юстиции 34,05 млн грн на ремонт одного из лагерей для содержания пленных россиян", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на ремонт и оборудование зданий и инженерных коммуникаций.

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Это увеличит возможности Украины по содержанию военнопленных в соответствии с международными нормами и отечественным законодательством — как подписант Женевской конвенции об обращении с военнопленными, Украина неукоснительно соблюдает соответствующие нормы международного права.

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Топ комментарии

  • А Ш
    А на пораненого нашого воїна 700 грн на місяць.
  • Сергій Хоменко 6860486c
    Уроди, а не влада. Кому це треба? Хай сидять в кінчених умовах, якщо то треба міжнародникам, хай самі їм ремонтують умови, на 34 млн мавіків купить краще
  • Salvador Dali
    Сцену поставить не забудьте,что бы квартальные шуты приезжали туда с концертами хотя бы раз в месяц,урусам их шутки про Украину,томос и нестандарная игра на пианино понравятся.
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