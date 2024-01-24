Общие боевые потери РФ с начала войны – около 378 660 человек (+840 за сутки), 6227 танков, 9008 артсистем, 11 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 378 660 российских захватчиков.