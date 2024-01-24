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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 378 660 человек (+840 за сутки), 6227 танков, 9008 артсистем, 11 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 378 660 человек (+840 за сутки), 6227 танков, 9008 артсистем, 11 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 378 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 378 660 (+840) человек,

– танков - 6 227 (+13) единиц,

– боевых бронированных машин - 11 579 (+31) единиц,

– артиллерийских систем - 9 008 (+61) единиц,

– РСЗО - 971 (+1) единица,

– средств ПВО - 659 (+2) единиц,

– самолетов - 331 (+0) единица,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 998 (+37) единиц,

– крылатых ракет – 1 842 (+22) единицы,

– кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 005 (+49) единиц,

– специальной техники - 1 416 (+7) единиц.

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Втрати ворога за добу

Топ комментарии

  • Sergei M ce156981
    Арта новий рекорд!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3622 день москальсько-української війни.
    164!! одиниць техніки та 840! чумардосів.
    Арта 61!!!, броня 44!!, логістика 49!!.
    Рахунок ППО спецтехніка 2 - 7!.
    Денний рекорд по арті, загальна перевалила за 9000! Логістика перевалила за 12000!
    Відбито чергову масовану хвилю лайна з неба.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 377 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • частный сектор
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