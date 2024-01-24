Северная Корея, похоже, более эффективный партнер РФ, чем наши друзья, - Кулеба

Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов. Одна из причин – помощь из КНДР. Поэтому партнерам Украины следует перестать обвинять друг друга в недостаточном военном производстве.

Об этом министр иностранных дел заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, похоже, что КНДР - более эффективный партнер для России, чем украинские союзники.

"Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что западным партнерам следует прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой утопают в бесконечных дискуссиях. Но нет времени утопать, нужно плыть", - подчеркнул дипломат.

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