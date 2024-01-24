ЕС рассматривает запрет на алюминий в новом пакете санкций против РФ, - Politico

В центре внимания нового, 13-го, пакета санкций ЕС против России – продукция из алюминия.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили изданию дипломаты ЕС, страны в скором времени начнут обсуждать "дополнительные элементы, которые, в конечном итоге, станут предложением о полном запрете".

ЕС пытается ввести ограничения против российской энергетики: процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, а цены на энергоносители составляют до 40% себестоимости продукции.

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По данным торговой организации European Aluminium, предварительные раунды санкций не затронули около 85% российского экспорта этого металла в ЕС.

Как пишет Politico, ЕС надеется согласовать пакет санкций к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

"Мы считаем, что было бы хорошо иметь пакет ко второй годовщине войны", - подчеркнул второй дипломат ЕС.

Однако, по словам третьего европейского дипломата, наибольшей проблемой для разработки нового пакета санкций является то, что все крупные товары уже под санкциями, а другие - недоступны, в частности, ядерная энергетика или СПГ.

Венгрия и другие восточные страны ЕС выступили против санкций в отношении российского атомного сектора, а российский "Росатом" строит два новых реактора для Венгрии. Также многие страны ЕС, в частности Германия, выступили против санкций в отношении российского сжиженного природного газа.

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