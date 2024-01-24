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Байден и Трамп победили на праймериз в Нью-Гэмпшире

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Байден и Трамп победили на праймериз в Нью-Гэмпшире
Экс-президент США Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир. От Демократической партии в этом штате победил действующий президент Джо Байден.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Байден одержал победу на праймериз Демократической партии как кандидат на выборах.

По данным издания, убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо. Главная соперница Трампа, Гейли, заняла второе место.

В то же время Байден не проводил кампании в штате и не был включен в избирательные бюллетени после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя свои праймериз перед процедурой в Южной Каролине.

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Топ комментарии

  • Ukr1648
    вкотре переконуюсь, що тут пишуть новини "для галочки".
    Хто цікавиться, клацніть "праймеріз США" - навіть в гуглі там зразу все. Может вибрати штат, можете побачити, коли, де будуть далі.
    Нью-Гемпшир показав просто кардинальне падіння переваги Трампа - менше 55% проти 43% у Гейлі, яка на попередньому (в Айові) не взяла і 20%.
    Якщо все буде добре, Гейлі врешті решт обійде Трампа, бо до березня-квітня (коли будуть більшість праймеріз) часу у неї достатньо.
  • Прощай немытая раССея
  • растуди
    Трамп висунув претензії до Хейлі, переплутавши її з Пелосі - маразм крєпчал. Та й взагалі, на Хейлі хоча б подивитись можна
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