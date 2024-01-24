Постпред Израиля в ООН Эрдан - Лаврову: Россия убивает мирных украинцев иранскими дронами
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Эрдан заявил 22 января в ходе заседания Совбеза, который созвался по запросу России для обсуждения поставок оружия Украине.
"Как все мы знаем, иранские дроны используются Россией для убийства мирных граждан в Украине. Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже Россия, которая сотрудничает с Ираном", – сказал постпред Израиля.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в своем выступлении обвинил Запад в том, что он поставками оружия в Украину подталкивает Киев к продолжению войны с РФ.
По словам Лаврова, для "установления справедливости" страны Запада должны перестать помогать Украине. При этом он абсолютно игнорировал тот факт, что именно Россия напала на Украину и вынуждена защищать свои территории.