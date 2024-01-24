Рашисты применяют большое количество ударных дронов и продолжают авиабомбардировки на Юге, - Силы обороны

В зоне ответственности сил обороны Юга продолжается ежедневная мощная контрбатарейная борьба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Совершил 7 безуспешных штурмов и, понеся потери, отошел на свои прежние позиции.

Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

"Оккупанты не перестают вести аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов и продолжают авиабомбардировку", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", в Черном море 10 кораблей вражеского недофлота, среди которых 2 подводных и 1 надводный ракетоноситель, общее снаряжение - 16 "Калибров".

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В Азовском море на боевом дежурстве - 1 вражеский корабль.