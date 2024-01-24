Новую партию авто, конфискованных у пьяных водителей, передаст Украине Латвия

Правительство Латвии приняло решение передать Украине очередную партию авто, конфискованных у пьяных водителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Delfi.

По данным СМИ, 9 автомобилей предназначены для армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

В общей сложности Латвия передаст Украине партию из 14 автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.

Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого "Твиттер-конвоя".

Ранее сообщалось, что в течение 2023 года Латвия передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей.

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