Новую партию авто, конфискованных у пьяных водителей, передаст Украине Латвия
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Правительство Латвии приняло решение передать Украине очередную партию авто, конфискованных у пьяных водителей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Delfi.
По данным СМИ, 9 автомобилей предназначены для армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.
В общей сложности Латвия передаст Украине партию из 14 автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.
Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого "Твиттер-конвоя".
Ранее сообщалось, что в течение 2023 года Латвия передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей.