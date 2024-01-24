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Шевченковская премия-2024: Объявлен список финалистов

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Шевченковская премия-2024: Объявлен список финалистов
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил перечень произведений, претендующих на нее в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Номинанты на премию по литературе:

  • Дмитрий Лазуткин - книга поэзии "Закладка";
  • Игорь Павлюк - книга поэзии "Танець Мамая";
  • Степан Процюк - книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: Роман про Григора Тютюнника";
  • Ярина Чорногуз - книга поэзии "[dasein: оборона присутності]".

Номинация "Литературоведение и искусствоведение":

  • Игорь Набитович - книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";
  • Людмила Тарнашинская - книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

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Претенденты на победу в номинации "Публицистика, журналистика":

  • Иван Коломиец (Вано Крюґер) - книга эссе "Розчахнута квітка";
  • Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко - серия журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 днів у Маріуполі");
  • Александр Мыхед - книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Отличие в категории "Киноискусство":

  • Владимир Мула - документальный фильм "ЮКІ".
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук - полнометражный игровой фильм "Памфір".

Также на сайте Комитета представлены номинанты в категориях "Театральное искусство", "Музыкальное искусство" и "Визуальные искусства".

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