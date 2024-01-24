В Польше фермеры начинают протесты с требованиями относительно импорта из Украины. КАРТА

Сегодня в Польше стартует общенациональный протест фермеров, выступающих против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.

Об этом сообщает издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Аграрии выйдут на дороги городов и сел с тракторами и другой техникой более чем в 150 местах по всей Польше.

Отмечается, что протест, в большинстве своем, не будет проходить в форме блокирования дорог. Это будет медленное движение сельхозтехники и колонны вдоль дороги.

Основным требованием фермеров является остановка "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

"Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил крайне безответственен со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для польских фермеров", - пишет издание.

Также они хотят призвать готовить "стратегию вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.

Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики. Аграрии недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом. Они хотят перемен в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

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