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Самолет Ил-76 армии РФ падает в Белгородской области. ВИДЕО

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Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения самолета публикуется в соцсетях.

В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил о "проишествии в Корочанском районе".

"В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - добавил он.

В российском Минобороны заявили, что на борту самолета находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.

скрін

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Топ комментарии

  • George Highbaud
    Це вам, москальські виродки, за український Іл-76. І таких падінь буде ще не одне.

    Сподіваюся, на облавку крім пілотів були ще орки.
  • Tema9
    Зайшов на посадку з «аганьком».
  • частный сектор
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