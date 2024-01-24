Самолет Ил-76 армии РФ падает в Белгородской области. ВИДЕО

Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента падения самолета публикуется в соцсетях.

В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил о "проишествии в Корочанском районе".

"В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", - добавил он.

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В российском Минобороны заявили, что на борту самолета находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.

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