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Словакия не будет разрывать военные контракты с Украиной, - спикер парламента Пеллегрини

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Словакия не будет разрывать военные контракты с Украиной, - спикер парламента Пеллегрини
Словакия продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере. Однако Украине не будут посылать военную помощь.

Об этом заявил спикер парламента Словакии и лидер коалиционной партии "Голос" Петер Пеллегрини, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на HNonline.

Такое заявление он сделал 23 января во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой. Пеллегрини баллотируется в президенты Словакии.

По его словам, отношение Словакии к Украине следует оценивать по фактам, но не по заявлениям отдельных политиков.

Спикер напомнил, что Словакия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь и техническую поддержку, в частности в разминировании. Речь также шла о поставках по линии министерства здравоохранения страны.

По его словам, Словакия не будет расторгать с Украиной частные военные контракты. Боеприпасы для Украины, отметил Пеллегрини, производят также на полугосударственных предприятиях. Объекты на востоке Словакии, где по инициативе Германии ремонтируется поврежденная украинская военная техника, уничтожать не будут, подчеркнул он.

Спикер парламента добавил, что Словакия не будет оказывать больше военной помощи Украине со своих оборонительных складов.

Однако это не означает, что Словакия отворачивается от Украины, добавил Пеллегрини.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Тобто вони допомагають українцям знищувати друзів фіцо - русню?
  • Деніс Войцеховський
    ********** для України, зазначив Пеллегріні, виробляють також на напівдержавних підприємствах. Об'єкти на сході Словаччини, де з ініціативи Німеччини ремонтується пошкоджена українська військова техніка, знищувати не будуть, наголосив він.
    Щось не можу розібратись, це вже удар в псіну, або ще ні?
  • Leon Renk bcc9a743
    А словаки служили Гітлеру в 2 світовій війні?
    Вони мабуть і тепер служать на боці Зла, тільки Путлеру!
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