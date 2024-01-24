Судьба Украины - в руках Запада. Невозможно допустить победу Путина, - министр обороны Британии Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что 2024 может стать определяющим для Украины. Судьба нашего государства зависит от помощи и поддержки Запада в борьбе с российской агрессией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в колонке Шеппса "Судьба Украины - в руках Запада" для издания Politico.

Министр обороны Британии подчеркнул, что Россия готова к войне на истощение, вне зависимости от того, сколько десятков тысяч своих граждан она еще потеряет. Москва увеличивает расходы на войну.

Шеппс напомнил о поддержке, которую Британия уже предоставила Украине и о подписании исторического соглашения и обещании премьера Риши Сунака в Киеве о еще 2,5 млрд фунтов военной поддержки Британии для Украины, после чего ее общие объемы достигнут 7 млрд фунтов стерлингов.

"Меседж от нас не мог бы быть более четким: Великобритания настроена на долгосрочную перспективу. Но Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они тоже должны действовать", - подчеркнул Шеппс.

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"Мы должны удержать импульс. И для этого нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки. Невозможно допустить победу Путина. Это не только придаст ему уверенности и поставит под угрозу наших партнеров в Восточной Европе, но и пошлет сигнал Китаю… Не может быть никаких колебаний. "Никаких попыток "маневрировать посередине" и ожиданий, куда подует ветер", - отмечает британский министр.

"Путин верит, что Запад можно "вымотать". Он считает, что нам не хватает стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается… В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины – в руках Запада. И мы не можем их подвести", – резюмировал Шеппс.