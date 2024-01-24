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Минобороны Украины "выясняет информацию" о катастрофе Ил-76, - СМИ

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Минобороны Украины "выясняет информацию" о катастрофе Ил-76, - СМИ
Министерство обороны Украины "выясняет информацию" о падении Ил-76 на территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - пишет издание.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленники, которых вывозили для обмена.

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  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела у ЗСУ підтвердила падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
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