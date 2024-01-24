Бронирование военнообязанных деятелей культуры, не являющихся работниками стратегических учреждений, невозможно и не осуществляется, - Минкульт

На сегодняшний день в Украине бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в том числе культурной и информационной сферы, которые отнесены к категории стратегических.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил в.и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

"На сегодняшний день бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в том числе культурной и информационной сферы, которые отнесены к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которое относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Общественное телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", - отметил он.

По словам Карандеева, вклад каждого деятеля культуры в нашу будущую победу важен.

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"Я могу вам сказать, что есть случаи, когда, на мой взгляд, человек вносит достаточно серьезный вклад в усиление обороноспособности Украины, в усиление устойчивости общества, в усиление позиций Украины за рубежом, что тоже очень важно. Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в учреждениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", - подчеркнул Карандеев.

Вместе с тем он заметил, что забронировать всех просто невозможно.

"Специальное бронирование для деятелей культуры, которые не являются работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и оно не происходит", - подытожил Карандеев.