В боях за Украину погибли двое белорусских добровольцев
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Во второй половине января на войне в Украине погибли два добровольца из Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что информацию о смерти добровольцев подтвердили из нескольких источников.
По соображениям безопасности, родственники в Беларуси пока не называют их позывных и даже части, в которой они служили.
С начала полномасштабной войны в Украине в борьбе с российской агрессией погибли, по меньшей мере, 38 белорусских добровольцев.