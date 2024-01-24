В боях за Украину погибли двое белорусских добровольцев

Во второй половине января на войне в Украине погибли два добровольца из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что информацию о смерти добровольцев подтвердили из нескольких источников.

По соображениям безопасности, родственники в Беларуси пока не называют их позывных и даже части, в которой они служили.

С начала полномасштабной войны в Украине в борьбе с российской агрессией погибли, по меньшей мере, 38 белорусских добровольцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков. ФОТО