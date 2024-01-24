Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление КШВОВ.
"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.
В Штабе подчеркнули, что россияне активно осуществляют информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Потому попросили пользоваться только официальными источниками.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.
В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".