Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76

В Координационном штабе по обращению с военнопленными прокомментировали падение российского Ил-76, на борту которого, по заявлению РФ, находились украинские военнопленные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление КШВОВ.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.

В Штабе подчеркнули, что россияне активно осуществляют информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Потому попросили пользоваться только официальными источниками.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

Также читайте: России не удалось добиться преимущества в воздухе, сбивание двух самолетов является подтверждением, - Ходжес