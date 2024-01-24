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Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76

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Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76
В Координационном штабе по обращению с военнопленными прокомментировали падение российского Ил-76, на борту которого, по заявлению РФ, находились украинские военнопленные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление КШВОВ.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.

В Штабе подчеркнули, что россияне активно осуществляют информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Потому попросили пользоваться только официальными источниками.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Обстрел Донецка где погибло свыше 20-ти человек и сбитие самолета имеет прямую связь. Цель - сорвать поставки дальнобойных ракет Украине. Ровно через час спикер Госдуры связался с Германией и США именно с теми странами которые собирались поставить Украине ракеты Атакамс и Таурус. Напомню - на этой неделе парламент Германии собирается принять решение о поставках ракет Таурус Украине.
  • Slava Slave
    таурусами и атакамсами самолеты не сбивают.
  • Василий Гаврилко
    Стандартний Іл-76 вміщує 145 людей зі зброею. Двохпалубний варіант -225. Таким літаком, ризикуючи, в прифронтовий регіон могли переміщуавати тільки щось термінове, важке та габаритне.
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