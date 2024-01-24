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Генштаб ВСУ о падении Ил-76 в Белгородской области: На данный момент нет информации

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Генштаб ВСУ о падении Ил-76 в Белгородской области: На данный момент нет информации
Генштаб выясняет информацию о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генштабе ВСУ.

"Пока у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать и коммуникировать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

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Топ комментарии

  • Вадим Карапіщенко
    Якщо вірити що фото з місця падіння, то там ніби не видно багато тіл, якщо там були 65 людей , то тіла мають бути розкидані біля літака. Згадайте як було з МН17, який збили кацапи.
  • vigo


    Олег Пономарь

    Задачка.

    Вводные.

    1. Самолет вмещает под 300 человек.

    2. Самолет жрет 11 тон горючего за час.

    3. Наших пленных всегда возят автобусами, не держат дальше Ростова, не кормят.

    Вывод.

    Такой самолет на такое количество людей и на такое расстояние не дали бы даже на корпоратив Газпрома.

    Но видео уже попало в сеть, поэтому нужно что-то придумать.

    Очень Лавров-стайл.
  • Тонка червона лінія
    На яву - чергова рашистська ІПсО, що супроводжується терористичним актом, подібна до обстрілу 120мм мінами дальністю до 8 км ринку в Донецьку при відстані по прямій до ЛБЗ більше 11 км.
    Тепер після заяви ворога про загибель 65 українських військовополонених в цій авіатрощі руки рашистських катів розв'язані - вони їх вбили чи планують їхнє вбивство та приховування цього військового злочину під приводом начебто удару ЗСУ по літаку.
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