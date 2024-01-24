На оккупированной Донетчине заметили завербованных наемников из Малайзии, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Донецкой области в составе российских войск были замечены наемники из Малайзии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "вагнеровцы". В настоящее время боевики находятся на полигоне.

В ЦНС добавили, что также в составе ВС РФ неоднократно были подмечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

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