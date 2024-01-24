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Лубинец о падении Ил-76 в Белгородской области: Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет вскоре

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Лубинец о падении Ил-76 в Белгородской области: Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет вскоре
Сейчас выясняются все детали относительно падения Ил-76 в Белгородской области РФ.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информационная война не менее важна, чем борьба на фронте.

"Недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Сейчас, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию", - говорится в сообщении.

Он также призвал представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам.

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"А также прошу не распространять недостоверную информацию. Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", - добавил Лубинец.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    "Номер борту Іл-76, що впав, - RA-78830", - йдеться в повідомленні.

    "Він летів через Єгипет (пролітав над ним), до цього через Саудівську Аравію, до цього через Червоне море та Іран. Зник з радарів він біля Сирії, а потім полетів до Бєлгорода. З Бєлгорода він здійснив свій останній зліт. Летів у бік центральної частини РФ (північно-східний напрямок польоту), але був збитий біля населеного пункту Яблонове Бєлгородської області"
  • Валерий Савенко 91460dbd
    Очередная ложь орков про якобы украинских пленных, которых везли на обмен. Они своих-то зеков никогда не возили самолетами, исключительно по ЖД. Да и от Белгорода до границы с Украиной каких-то 30-40 км. Какие еще перевозки самолетом? Достаточно двух автобусов и в худшем случае пара часов времени.
    Заврались окончательно...
  • Виктор Дийнега
    История про 60 тел тупое вранье рашистов. Самолет до падения был цел - поэтому фрагменты 60 тел были бы в эпицентре падения, а не разбросаны по полю. Тел никто не видел, зато самолет разорвало в клочья что говорит о детонации БК который перевозился этим самолетом.
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