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Россия может начать наступление, когда земля на юге и востоке больше промерзнет, - Кирби

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Россия может начать наступление, когда земля на юге и востоке больше промерзнет, - Кирби
США пока не видят серьезного наземного наступления РФ, но все может измениться. А очередные удары России по городам Украины говорят о желании Путина сломить украинских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим особого движения на фронте с востока на юг. Ни одна из сторон не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного серьезного толчка со стороны россиян к какому-то наземному наступлению. Однако я не исключаю, что они не будут пытаться этого делать, когда земля больше промерзнет", - подчеркнул Кирби.

Массированный удар россиян по Украине утром 23 января говорит о попытках "сломить волю" украинцев.

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"Итак, частично это попытка сломать волю к сопротивлению украинского народа, но также и попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы", - заявил чиновник.

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Топ комментарии

  • Владимир Николенко 123e1460
    хто небудь скажіть йому що наступ почався три місяці тому і вже встиг провалитися клоуни.
  • Нина Карпенко
    Одна заява краще другої у цих знавців..
  • Владимир Николенко 123e1460
    ну якщо втрата 1.5 тис танків та 100 тис особового складу за 111 днів для вас не провал.....Жуков з пекла схвалює хоча до нього звісно ще далеко.
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