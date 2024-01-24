В Харькове количество погибших в результате ракетного удара возросло до 10

В результате ракетных ударов по Харькову 23 января увеличилось количество погибших. Спасатели деблокировали тела двух погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Спасатели обнаружили и деблокируют из-под завалов пятиэтажки в Киевском районе г. Харькова труп человека. Пол и другие данные будут сообщены впоследствии. Количество погибших увеличилось до 9 человек", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что спасатели из-под завалов пятиэтажного дома, в который вчера попали оккупанты, деблокируют два тела мужчины и женщины.

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили, что число погибших в Харькове выросло до 10 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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