Сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной, - ГУР МО
Об этом в комментарии Радио Свобода заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.
"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - сказал он.
По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.
В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию". Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.