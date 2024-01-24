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Сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной, - ГУР МО

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Сегодня готовился обмен пленными между РФ и Украиной, - ГУР МО
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - сказал он.

По словам представителя ГУР, озвученная российской стороной информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию". Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Заяви російського міноборони про українських військовополонених на борту військово-транспортного літака Іл-76, що впав 24 січня у Бєлгородській області, є фейком. Літак злітав, а не приземлявся, а на фото з місця події не видно тіл "десятків людей", які нібито були на борту.

    Натомість характер руйнувань, яких зазнав літак, вказує на те, що відбулася потужна детонація. Про це у коментарі заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

    Він зазначив, що втрата кожного військово-транспортного Іл-76 для Росії є дуже болючою втратою. До того ж, кожен втрачений літак для РФ є ще й фактором приниження. Особливо, якщо втрачають росіяни свою авіацію на власній же території, начебто прикритій російською ППО.
  • YU ST
    "Авіацією не перевозять військовополонених. Їх перевозять або залізницею, або автомобільним транспортом. До того ж, згідно з повідомленнями міністерства оборони Російської Федерації, на 65 полонених було 3 конвоїри. Це нереально. Будь-який офіцер федеральної служби охорони розповість, що це мало бути декілька разів більше конвоїв. Не може ж 65 полонених бути під контролем трьох людей. Хай вони й озброєні, хай вони мають зброю", - зауважив він.
  • YU ST
    Це кацапи - у них інше не буває. Ми навіть за 2 роки війни не можемо звикнути до цієї підлості і ницості. Декацапизація і деришифікація триватимуть багато років після нашої Перемоги.
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