Ермак создал "параллельное правительство", под ним более 30 внештатных советников, что в несколько раз больше, чем у Зеленского, - Шабунин. ВИДЕО

Глава Офиса Президента имеет 32 внештатных советника, которые формально не находятся на государственной службе.

Об этом в своем видео рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у главы ОП Андрея Ермака и людей под ним есть почти 40 советников, а это в несколько раз больше, чем у самого Зеленского.

"Из этих четырех десятков 32 - это советники вне штата. То есть люди, которые формально даже на государственной службе не находятся. А это значит, что они не проходили спецпроверку, они не декларируются и, скорее всего, не имеют доступа к государственной тайне. ...Эти люди иногда имеют больше влияния, чем министры и главы парламентских комитетов", - рассказал Шабунин.

Глава ЦПК подчеркнул, что такая сеть советников - это некое "параллельное правительство".

"Так не может и не должно быть. Страной должны руководить формальные институции, потому что мы выбираем руководство этой страны. ... А эти внештатные советники вообще какие-то левые чуваки. Кто они? Кто им платит? На какие средства они катаются по миру? Почему вообще их указания слушают министры и депутаты? Эта параллельная реальность разрушает настоящие государственные институции", - добавил он.

Шабунин отметил, что закон о лоббизме не решит вопроса с прозрачностью работы советников Ермака.

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