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Европейские союзники запланировали "недостаточную" военную помощь для Украины. Ее нужно увеличить, - Шольц

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Европейские союзники запланировали "недостаточную" военную помощь для Украины. Ее нужно увеличить, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военной помощи Украине на 2024 год и призвал их увеличить ее.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

Об этом он заявил в интервью Die Zeit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", – сказал он.

Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".

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Топ комментарии

  • Jimmy Hill
    Наретi Шольц прийшов до тями та й переобувся
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Хер Шольц! Пообіцяйте дати нам щонебудь. Виконувати, як і завжди, немає потреби. Але ми цінуємо ваші палкі обіцянки.
  • Марта Шепель fda0629b
    Нікому не здається, що стосовно лідера Німеччини подаються якісь суперечливі новини?
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