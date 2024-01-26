Апелляционный суд оставил под стражей полковника Червинского

Киевский апелляционный суд 25 января рассмотрел апелляционную жалобу о содержании под стражей полковника Романа Червинского. Мера предосторожности оставлена без изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Адвокат Людмила Куса подала апелляционную жалобу в отношении содержания под стражей Романа Червинского.

"Уже десять месяцев мой подзащитный находится безальтернативно под стражей. Я прошу решение следственной судьи отменить. Если коллегия придет к выводу о том, что все-таки или подозрение обосновано, или один из рисков существует, то пожалуйста, определите альтернативную меру пресечения, которая позволит моему подзащитному находиться со своей семьей. Еще раз подчеркиваю, что подозрение необоснованно. Рисков нет", - отметила Куса.

Другой защитник Червинского, Андрей Иосипов, просил суд применить определенную сумму как альтернативу залогу.

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Прокуратура выступила против изменения меры пресечения.

"Мы считаем, что любая другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не способна обеспечить исполнение Червинским возложенных на него процессуальных прав и обязанностей и не сможет сделать невозможными риски, которые я отмечал. Поэтому я считаю, что примененная мера пресечения к Роману Червинскому в виде содержания под стражей обеспечит выполнение таких обязанностей. Прошу апелляционную жалобу не удовлетворять", - заявил прокурор Ярослав Гаврищук.

В результате рассмотрения апелляции суд оставил меру пресечения без изменений - Червинский остается под стражей.

Дело полковника Романа Червинского: Что известно

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя должностным лицом Государственной фискальной службы.