Значительное количество производителей до сих пор не получило контракты от государства для производства дронов в 2024 году, - Бутусов

Значительное количество производителей дронов до сих пор не получило контракты от государства для производства в 2024 году.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Завершается первый месяц 2024 года, но значительное количество производителей дронов до сих пор не получило контракты от государства для выработки "миллиона дронов", которые пообещал президент. И это проблема, потому что дроны критически важны на фронте прямо сегодня.

Причина задержки традиционная – смена организатора закупок. Вместо Минцифры и Госспецсвязи распорядителем определены Минобороны и Госспецсвязь. Госспецсвязь начинает заключать контракты на следующей неделе. Минобороны же не успело вовремя оформить соглашения, и источники говорят, что процесс заключения сделок затянется до середины февраля.

Поэтому большинство производителей сидит без работы, и должно что-то делать за собственные оборотные средства. То есть не заказываются комплектующие, срываются планы", - написал журналист в фейсбуке.

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Бутусов обращает внимание на низкую эффективность действий государственного аппарата во время войны.

"Вызывает удивление, насколько малоэффективно работает государственный аппарат, когда даже при наличии всех рычагов, денег, политической воли, медийного интереса, власть все равно медлит с оформлением документации. Конечно, никакой вины за эту беспомощность ни один чиновник и политик не испытывает", - отмечает главред Цензор.НЕТ.