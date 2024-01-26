США не располагают информацией о новых поставках оружия из КНДР в РФ, - Пентагон

США не подтверждают новые поставки оружия из Северной Кореи в РФ в последнее время.

Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы наблюдаем за углубленными отношениями между Россией и КНДР. Но сегодня у меня нет никаких сообщений о поставках оружия или о чем-то подобном", - отметила представительница Пентагона.

Сингх также отметила, что интенсификация взаимодействия между двумя режимами вызывает беспокойство у США и других стран, в том числе, по поводу влияния такого сотрудничества на ситуацию безопасности в Европе и в районе Корейского полуострова.

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