Путин дал понять США, что готов к переговорам по войне в Украине, - Bloomberg

По информации Bloomberg, президент РФ Владимир Путин через посредника направил сигнал США, что готов обсудить завершение войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Люди, близкие к Кремлю, попросившие не называть их имен, чтобы не обсуждать не подлежащие огласке вопросы, сказали, что эти сигналы были переданы высокопоставленным американским чиновникам в прошлом месяце через посредника, которого они отказались назвать. По их словам, Путин, возможно, готов рассмотреть вопрос о прекращении настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конечном счете отказаться от противодействия возможному членству в НАТО, угроза которого являлась главным российским оправданием.

Bloomberg утверждает, что за это придется заплатить цену, которую Киев отверг – согласие на контроль Кремля над территорией, которая сейчас составляет около 18% Украины.

Разговаривавшие с Bloomberg американские чиновники дали понять, что настроены скептически и не видят признаков того, что российский президент серьезно настроен на поиск путей прекращения боевых действий.

"Намеки на открытость России к переговорам – пусть даже неискренние – могут посеять раскол среди союзников Украины, изолировать Киев и подорвать усилия президента Владимира Зеленского в завоевании поддержки его "формулы мира", призывающей к полному выводу российских войск", - говорится в материале.

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