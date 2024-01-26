Путин хочет уничтожить Украину и покорить украинцев, - США в ОБСЕ

Российский диктатор Владимир Путин и российские элиты стремятся уничтожить Украину как независимое государство и поработить украинский народ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Постоянного совета заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"В феврале, в следующем месяце, исполняется десять лет с тех пор, как Россия начала свою агрессию против Украины с незаконного вторжения и последующей оккупации Крыма. В феврале также исполняется два года с тех пор, как Россия, при поддержке Беларуси, начала полномасштабную войну против другого государства-участника", – отметил Карпентер.

Он отметил недавние новогодние обстрелы украинских городов Россией, которые ярко демонстрируют неизменность цели кремлевского лидера. Карпентер обратил внимание на заявления Путина и его сообщников, в частности - на откровенные высказывания об украинских территориях, оккупированных Россией, которые диктатор называет "завоеванием", что свидетельствует об империалистических амбициях Москвы.

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"Он стремится уничтожить Украину как независимое государство и покорить его народ, лишив его демократического голоса и суверенитета", - отметил Карпентер.

Он также упомянул заявление заместителя секретаря российского Совбеза Дмитрия Медведева, в котором бывший президент РФ заявил, что "существование Украины смертельно опасно для украинцев" и сказал, что Россия заставит украинцев "капитулировать или умереть".

"Понятно, что Путин и его окружение рассматривают Украину не как суверенное, независимое государство, а как призовой объект недвижимости для воображаемой империи, управляемой Кремлем, наполненной не свободными людьми, а населением, которое они презирают и стремятся покорить своей воле силой", – отметил Карпентер.

Между тем он подчеркнул, что, вопреки стремлениям Кремля, "евроатлантическое будущее Украины вполне реально".

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"Подавляющее большинство украинцев знает, что их судьба лежит в Европе, а не в российском рабстве. Украинский народ избрал демократию, верховенство права, европейский и трансатлантический путь. Украинский народ решил бороться, чтобы защитить свои дома, свою свободу и независимость своей страны. Украина должна победить в этой борьбе, и Соединенные Штаты стоят на стороне Украины", - заявил глава миссии США в ОБСЕ.