ООН не может установить обстоятельства катастрофы Ил-76 и находились ли на борту украинские пленные

В Организации Объединенных Наций (ООН) не могут установить, находились ли украинские военнопленные на борту сбитого в Белгородской области самолета Ил-76.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на заседании Совета Безопасности ООН 25 января заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

"По данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих. По данным украинских властей, на борту самолета могли находиться ракеты для российской военной системы", - сказала Дикарло.

Она напомнила, что Украина призвала к проведению международного расследования этой катастрофы.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", - сказала замгенсека ООН.

По словам Дикарло, в последние недели "масштабы и интенсивность атак на Украину возросли, что указывает на опасную траекторию войны".

"Ракетные удары и обстрелы гражданских районов приводят к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры", - отметила заместитель генсека ООН.

Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.