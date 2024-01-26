Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, - заявление

Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Пусть не будет никаких сомнений: Мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ столько времени, сколько потребуется для того, чтобы Украина смогла законно оградить себя от жестокой агрессивной войны России и обрести справедливый и продолжительный мир, которого она заслуживает", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что ЕС будет оставаться непоколебимым в своем обязательстве "поддерживать устойчивость и восстановление Украины в соответствии с ее европейским будущим".

"Мы четко видим необходимость для руководства, исполнительных структур и автономных институций ОБСЕ усилить дальнейшую вовлеченность Организации и помощь Украине на местах, в том числе через Программу поддержки Украины и мониторинговую инициативу БДИПЧ в Украине", - отмечается в заявлении.

Читайте также: В Брюсселе официально начался процесс скрининга украинского законодательства, - Зеленский

В ЕС призвали Россию незамедлительно прекратить агрессивную войну против Украины, вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Кроме того, в заявлении отмечено, что продолжающаяся незаконная, неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины при соучастии Беларуси "составляет наибольшую угрозу европейской безопасности со времен Второй мировой войны".