ВСУ продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонщины, за сутки 82 боестолкновения, - Генштаб

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

Авиационным ударам подверглись: Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Ставки Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Без изменений ситуация и на Сиверском и Слобожанском направлениях. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 380 600 человек (+990 за сутки), 6265 танков, 9082 артсистемы, 11637 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага около Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки около Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Также читайте: На Таврическом направлении за сутки уничтожены 2 С4 "Тюльпан", танк Т-90 и 242 БПЛА разных типов, - Тарнавский

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за минувшие сутки отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Работино Запорожской области.

Читайте также: Рашисты применяют большое количество ударных дронов и продолжают авиабомбардировки на Юге, - Силы обороны

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За минувшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.