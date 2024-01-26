Пентагон призвал Конгресс США одобрить запрос на финансирование для Украины публично и частно
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Соединенные Штаты не могут предоставлять пакеты помощи с декабря. Поэтому мы будем продолжать призывать Конгресс одобрить запрос как публично, так и частно на наших заседаниях", – сказала замглавы.
Сингх отметила, что на этой неделе состоялась встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", чтобы выяснить, что нужно украинской армии и какие у нее насущные нужды. Кроме того, она добавила, что Пентагон обеспокоен тем, что Россия ищет поддержки для финансирования своих возможностей в таких странах, как Иран и КНДР.
"Неоказание военной помощи Украине со стороны США вызывает беспокойство, ведь "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только для европейского мира и России, но и для всего мира", - подчеркнула Сингх.