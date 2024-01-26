Пентагон призвал Конгресс США одобрить запрос на финансирование для Украины публично и частно

Американских законодателей снова призвали одобрить запрос на дополнительное финансирование Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Соединенные Штаты не могут предоставлять пакеты помощи с декабря. Поэтому мы будем продолжать призывать Конгресс одобрить запрос как публично, так и частно на наших заседаниях", – сказала замглавы.

Сингх отметила, что на этой неделе состоялась встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", чтобы выяснить, что нужно украинской армии и какие у нее насущные нужды. Кроме того, она добавила, что Пентагон обеспокоен тем, что Россия ищет поддержки для финансирования своих возможностей в таких странах, как Иран и КНДР.

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"Неоказание военной помощи Украине со стороны США вызывает беспокойство, ведь "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только для европейского мира и России, но и для всего мира", - подчеркнула Сингх.