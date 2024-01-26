Необходимо удвоить поддержку Украины, - Великобритания в ОБСЕ

Великобритания призывает партнеров удвоить поддержку Украины для того, чтобы она не только победила в войне, которую против нее развязала россия, но и вышла из нее сильным и суверенным государством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Постоянного совета заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд.

"Проходит 700 дней с момента неспровоцированного, незаконного, полномасштабного вторжения России в Украину, которое наносит огромные разрушения народу Украины. Наш ответ должен быть в виде силы, устойчивости и единства. Пора удвоить нашу поддержку, чтобы Украина не только победила в войне, но и вышла из нее сильной, суверенной и свободной страной", – сказал он.

Голланд подчеркнул, что "усилия России, направленные на подрыв глобальной стабильности, должны быть и будут остановлены".

"Если мы позволим России разрушить эту стабильность, риски для региона ОБСЕ и мира будут велики", - добавил он.

Голланд также отреагировал на чепуху российского посла, который на заседании Пострадания ОБСЕ назвал Великобританию страной, ведущей гибридную войну против России.

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"Это – чепуха. Единственная война, которая ведется в Украине – это война России против Украины. И классифицировать таким образом поддержку Великобританией Украины, которая защищается от жестокого нападения, - еще один пример дезинформации, которую мы так часто видим на этом форуме", – сказал он.

Дипломат отметил приверженность Великобритании поддержке Украины в стремлении защитить себя, а также заверил, что его страна "продолжит оказывать непоколебимую поддержку Украине, пока она не победит".