Общие боевые потери РФ с начала войны – около 380 600 человек (+990 за сутки), 6265 танков, 9082 артсистемы, 11637 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 380 600 российских захватчиков.