Общие боевые потери РФ с начала войны – около 380 600 человек (+990 за сутки), 6265 танков, 9082 артсистемы, 11637 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 380 600 российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 380 600 (+990) человек,
танков - 6265 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 11637 (+16) ед,
артиллерийских систем - 9082 (+15) ед,
РСЗО - 972 (+0) ед,
средства ПВО - 660 (+0) ед,
самолетов - 331 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7033 (+0),
крылатые ракеты – 1845 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12064 (+20) ед,
специальная техника - 1425 (+5)