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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 380 600 человек (+990 за сутки), 6265 танков, 9082 артсистемы, 11637 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 380 600 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 380 600 (+990) человек,

танков - 6265 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 11637 (+16) ед,

артиллерийских систем - 9082 (+15) ед,

РСЗО - 972 (+0) ед,

средства ПВО - 660 (+0) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7033 (+0),

крылатые ракеты – 1845 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12064 (+20) ед,

специальная техника - 1425 (+5)

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 379 610 человек (+950 за сутки), 6257 танков, 9067 артсистем, 11 621 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Втрати ворога за добу

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3624 день москальсько-української війни.
    64! одиниці техніки та 990! чумардосів.
    Арта 15!, броня 24!, логістика 20.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5!.
    Закриті чергові 10 тисяч по чумардосах.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 380 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Vitaliy Kasenkov
    Чумардоси подвійний ювілей 380 тисяч і 20 тис. з початку місяця
  • ZoV KobZona
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