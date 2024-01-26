Новости

Враг ударил по Херсону баллистикой, за сутки обстрелял область 73 раза, один человек погиб

6780
Враг ударил по Херсону баллистикой, за сутки обстрелял область 73 раза, один человек погиб
Российские захватчики за сутки выпустили 350 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА по территории Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне; сотовую башню в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты совершили 73 обстрела, выпустив 350 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА. По городу Херсону враг совершил ракетный удар баллистической ракетой.

В результате российских обстрелов один человек погиб, еще 1 - получил ранения.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости