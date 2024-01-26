Враг ударил по Херсону баллистикой, за сутки обстрелял область 73 раза, один человек погиб

Российские захватчики за сутки выпустили 350 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА по территории Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне; сотовую башню в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты совершили 73 обстрела, выпустив 350 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА. По городу Херсону враг совершил ракетный удар баллистической ракетой.

В результате российских обстрелов один человек погиб, еще 1 - получил ранения.