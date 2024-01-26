Россия несет полную и окончательную ответственность за начало, продолжение и последствия войны в Украине, - представитель США при ООН Вуд

Российские захватчики пытаются переложить на Украину ответственность за собственную агрессию против соседнего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд.

"Спешка России созвать заседание Совета вполне соответствует модели из российского учебника, с которой мы все знакомы. РФ неоднократно пыталась переложить на других ответственность за трагедии бессмысленной войны по выбору, словно она является жертвой, а не агрессором", - отметил представитель американской дипломатии.

Он заявил, что в настоящее время международное сообщество собирает информацию и пытается расследовать падение самолета. Кремль "несет полную и окончательную ответственность за начало и продолжение этой войны". Также Вуд отметил, что российские военные должны отвечать за совершенные ими военные преступления и другие зверства.

Вуд отметил, что российские военные также должны отвечать за совершенные военные преступления и другие зверства.

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"Высказывания обеспокоенности и попытки российских представителей оказать серьезное отношение к мандату Совета по поддержанию международного мира и безопасности напрасны, потому что Россия продолжает совершать агрессию и неописуемые зверства против украинских граждан", - подчеркнул представитель США.

Он также призвал международное сообщество в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Нельзя позволить Кремлю добиться успеха в его попытке стереть независимую Украину с карты и покорить ее народ", - подчеркнул Вуд.