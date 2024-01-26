Выплаты переселенцам оптимизируют. Это требование международных партнеров, - Верещук

Украина должна оптимизировать выплаты внутрипереселенным лицам. Такое требование к Украине предъявляют международные партнеры.

Об этом вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Партнеры предъявляют требования оптимизировать выплаты", - сказала Верещук.

Чиновница рассказала, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета.

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"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", - сказала вице-премьер.

Она рассказала, что в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиарда гривен. Планируется, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.

"Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, либо получили жилье, либо имеют высокооплачиваемую работу... подходы должны быть более справедливы", - уточнила министр.

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По ее данным, в Украине около 4,9 миллиона человек, считающихся внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Верещук отметила, что количество ВПЛ постоянно меняется в связи с миграцией людей за границу или возвращением их в свои дома (тогда они теряют статус ВПЛ), однако, есть и прирост их количества в связи с эвакуацией людей из прифронтовых районов.