Депутатов и чиновников следует отправлять в военные учебные центры вместе с другими украинцами, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предлагает устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. Сделать это, по его мнению, следует без отрыва от основной работы, "part-time".

Об этом Арахамия сказал в ходе дискуссии "2024: сценарії для країни", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

По его мнению, нардепы и госслужащие должны проходить военные учения на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time.

По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

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Арахамия говорит, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, в потом сразу - на фронт.

Для того чтобы объяснить украинцам, как на самом деле все происходит, Арахамия предлагает проходить должностным лицам обучение в военных учебных центрах вместе с другими украинцами. По его словам, для парламентариев обучение будет проходить в частичном режиме. Отметим, что народные избранники забронированы от мобилизации.

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"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", – сказал он.