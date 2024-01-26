Количество жертв ракетной атаки РФ на Харьков возросло до 11: В больнице умерла 61-летняя женщина
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В результате российских обстрелов Харькова 23 января известно об 11 погибших. Сегодня ночью в больнице умерла женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина".
По состоянию на данный момент. количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек", - говорится в сообщении.
Обстрелы Харькова 23 января 2024 года
Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 7 человек погибли, 57 получили ранения.
24 января работы на месте разрушенной пятиэтажки были завершены.