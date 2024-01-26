В Украине хотят разрешить всем предприятиям бронировать работников от мобилизации и ввести дополнительную оплату до военного сбора, - Forbes

В Верховной Раде готовят законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

Депутаты предлагают ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника, то есть к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Идея законопроекта – дать возможность бронировать персонал всем предприятиям, а не только критически важным, а также установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника независимо от должности.

Главное условие – компания должна работать в "белую" и уплачивать налоги в бюджет.

Читайте: Бронирование военнообязанных деятелей культуры, не являющихся работниками стратегических учреждений, невозможно и не осуществляется, - Минкульт

Это может принести в бюджет Украины от 18 млрд до 155 млрд грн. в год.

"Установление любых критериев (относительно заработной платы. – Ред.) будет воспринимается обществом, как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать", – объясняет изменение концепции глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минэнерго инициировало проверку правомерности бронирования работников энергокомпаний после обнаружения злоупотреблений экс-советником министра