В Украине хотят разрешить всем предприятиям бронировать работников от мобилизации и ввести дополнительную оплату до военного сбора, - Forbes
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
Депутаты предлагают ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника, то есть к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.
Идея законопроекта – дать возможность бронировать персонал всем предприятиям, а не только критически важным, а также установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника независимо от должности.
Главное условие – компания должна работать в "белую" и уплачивать налоги в бюджет.
Это может принести в бюджет Украины от 18 млрд до 155 млрд грн. в год.
"Установление любых критериев (относительно заработной платы. – Ред.) будет воспринимается обществом, как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать", – объясняет изменение концепции глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.