США помогут Украине победить. Это стратегическая цель, - помощник госсекретаря О’Брайен

Стратегия военной кампании победы Украины над Россией в 2024 году будет "наступательной".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель", – сказал О'Брайен, выступая в аналитическом центре German Marshall Fund.

Достичь этой цели, по его словам, можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи США и европейским обязательствам. В частности, О'Брайен надеется на принятие решения ЕС выделить помощь Украине в размере 50 млрд евро.

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на прошлой неделе, когда госсекретарь Энтони Блинкен встретился с ней, выразила уверенность, что им удастся обеспечить это финансирование", – отметил чиновник.

Читайте: Задержка решения о выделении помощи Конгрессом может иметь серьезные последствия для украинцев, - Госдеп

Относительно американской помощи Киеву он добавил, что здесь есть "взлеты и падения", но в то же время огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса.

"Проблемой остается только, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед", – подчеркнул он.