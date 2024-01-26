Через день-два будет ясно, сможем ли мы заключить соглашение для помощи Украине, - сенатор от демократов Мерфи
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Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что в ближайшие сутки-две станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, предусматривающее продление помощи Украине.
Об этом он сообщил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, в ближайшие 48 часов станет ясно, смогут ли законодатели заключить миграционное соглашение.
Он выразил надежду, что у 45 президента США Дональда Трампа нет такой власти в Республиканской партии, чтобы сорвать соглашение.
"Я надеюсь, что один человек внутри Республиканской партии не настолько силен, чтобы передать Украину Владимиру Путину", - сказал Мерфи.