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Через день-два будет ясно, сможем ли мы заключить соглашение для помощи Украине, - сенатор от демократов Мерфи

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Через день-два будет ясно, сможем ли мы заключить соглашение для помощи Украине, - сенатор от демократов Мерфи
Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что в ближайшие сутки-две станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, предусматривающее продление помощи Украине.

Об этом он сообщил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, в ближайшие 48 часов станет ясно, смогут ли законодатели заключить миграционное соглашение.

Он выразил надежду, что у 45 президента США Дональда Трампа нет такой власти в Республиканской партии, чтобы сорвать соглашение.

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"Я надеюсь, что один человек внутри Республиканской партии не настолько силен, чтобы передать Украину Владимиру Путину", - сказал Мерфи.

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Топ комментарии

  • Ольга Євпак
    Будучи "консервою фсб" трамп саме і прагне здати Україну *******!
  • Алекс Скела
  • Alex_Dimitrov
    Давайте дожимайте этих мага-козлов!
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