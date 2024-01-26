Военно-транспортные самолеты РФ – легитимная цель для ВСУ, - Украина в ООН

Украина не была проинформирована о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, потерпевшем катастрофу в Белгородской области. Если факт подтвердится, это будет свидетельствовать о первом использовании Россией людей в качестве живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым бьют по украинским городам.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при организации Кристина Гайовишин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она напомнила, что за последнюю неделю Россия усилила ракетные удары по территории Харьковской области, в результате чего были массовые жертвы и раненые среди гражданских людей.

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Гайовишин связала эти атаки с увеличением количества военно-транспортных самолетов, в частности - Ил-76, которые в последнее время направляются к аэродрому Белгорода.

"Учитывая ситуацию, Вооруженные Силы Украины и дальше будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в частности, на направлении Белгород - Харьков. Напомню, что по законам ведения войны, военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью", - сказала она.

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Постоянный представитель Украины при ООН также напомнила, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и Россией, но этого не произошло. По ее словам, украинская сторона выполнила свои обязательства - российские военнопленные были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.

"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленных военнослужащих Украины. В то же время, украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом", - отметила Гайовишин.

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Она также отметила, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. И отметила, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России для создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", - подытожила представительница Украины при ООН.

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Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.