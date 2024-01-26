Военно-транспортные самолеты РФ – легитимная цель для ВСУ, - Украина в ООН
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при организации Кристина Гайовишин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она напомнила, что за последнюю неделю Россия усилила ракетные удары по территории Харьковской области, в результате чего были массовые жертвы и раненые среди гражданских людей.
Гайовишин связала эти атаки с увеличением количества военно-транспортных самолетов, в частности - Ил-76, которые в последнее время направляются к аэродрому Белгорода.
"Учитывая ситуацию, Вооруженные Силы Украины и дальше будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в частности, на направлении Белгород - Харьков. Напомню, что по законам ведения войны, военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью", - сказала она.
Постоянный представитель Украины при ООН также напомнила, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и Россией, но этого не произошло. По ее словам, украинская сторона выполнила свои обязательства - российские военнопленные были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.
"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленных военнослужащих Украины. В то же время, украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом", - отметила Гайовишин.
Она также отметила, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. И отметила, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России для создание угрозы жизни и безопасности пленных.
"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", - подытожила представительница Украины при ООН.
Падение Ил-76
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.