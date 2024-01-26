Украину ждут напряженные месяцы, Россия будет воевать до результатов выборов в США, - помощник госсекретаря О’Брайен

Россия будет продолжать кровавую войну против Украины, пока не увидит результаты президентских выборов в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, равно как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбе против России", – сказал он.

Помощник госсекретаря также заявил, что в ближайшие месяцы напряженность на фронте будет только расти.

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Относительно финансирования украинских потребностей на пути к победе в войне О'Брайен добавил, что "мощная международная коалиция помогает Украине, хотя Киев своими силами финансирует две трети военных потребностей за счет внутренних ресурсов".