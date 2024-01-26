В Черном море на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя с 8 "Калибрами", - ОК "Південь"

Россия вывела на боевое дежурство два своих ракетоносителя, снаряженных 8 "Калибрами". Необходимо слушать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, сколько сейчас ракетоносителей находится в Черном море, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетоносители продолжают боевое дежурство, но все время меняется конфигурация этой ударной группировки. Если вчера на вечер было 3 ракетоносителя – 1 надводный, 2 подводных, то ночью надводный был заведен в пункт базирования. Остаются на дежурстве 2 подводные лодки. Это – снаряжение в виде 8 "Калибров", - отметила она.

Гуменюк добавила, что есть сложность в обнаружении их пусков и попросила украинцев относиться внимательно к сигналам тревоги.

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