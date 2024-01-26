Россияне могут долго не применять "Калибры", чтобы усыпить бдительность Сил обороны, - ОК "Південь"

Российские захватчики держат ракетоносители с "Калибрами" в Черном море. Их могут использовать в любой момент.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетоносители продолжают боевое дежурство, но все время меняется конфигурация этой ударной группировки. Если вчера на вечер были 3 ракетоносителя (один надводный, два подводные), то ночью надводный был заведен в пункт базирования. Остаются на дежурстве две подводные лодки. Это снаряжение в виде 8 "Калибров"", - отметила она.

По словам Гуменюк, в последнее время рашисты редко применяют "Калибры".

"Но мы понимаем, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих ракет, потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной. Их пребывание на дежурстве говорит о том, что они готовы быть применены, в какой момент это произойдет, мы не можем сейчас вычислить абсолютно точно. Бдительности терять нельзя.

По всей вероятности, все время находясь на дежурстве и не будучи примененными они могут таким образом усыплять бдительность, что якобы, они не будут использовать "Калибры", а в это время нанести коварный удар", - добавила спикер.

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