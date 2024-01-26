Сенаторы-республиканцы против идеи Трампа сорвать соглашение по безопасности границ ради помощи Украине, - CNN

Сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лендкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение относительно границы с Мексикой, от которого зависит помощь Украине от США, необходимо заключить "уже сейчас".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сенаторы-республиканцы заявили CNN.

По словам Лендкфорда, он не сомневается, что бывший президент США Дональд Трамп хочет "лишь идеального соглашения" относительно границы с Мексикой.

"Я тоже об этом думаю. Но нам нужно придумать, как сделать что-то прямо сейчас", - подчеркнул республиканец.

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Крамер заявил, что отвергает идею, предлагающую отложить кризис на границе "до лучшего времени".

"Не понимаю, как у нас есть лучшая история, которую можно рассказать, когда мы упускаем единственную возможность исправить ситуацию", - добавил он.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение безопасности границ, которая предусматривает дальнейшую помощь Украине.

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