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Сенаторы-республиканцы против идеи Трампа сорвать соглашение по безопасности границ ради помощи Украине, - CNN

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Сенаторы-республиканцы против идеи Трампа сорвать соглашение по безопасности границ ради помощи Украине, - CNN
Сенаторы от Республиканской партии Джеймс Лендкфорд и Кевин Крамер заявили, что соглашение относительно границы с Мексикой, от которого зависит помощь Украине от США, необходимо заключить "уже сейчас".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сенаторы-республиканцы заявили CNN.

По словам Лендкфорда, он не сомневается, что бывший президент США Дональд Трамп хочет "лишь идеального соглашения" относительно границы с Мексикой.

"Я тоже об этом думаю. Но нам нужно придумать, как сделать что-то прямо сейчас", - подчеркнул республиканец.

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Крамер заявил, что отвергает идею, предлагающую отложить кризис на границе "до лучшего времени".

"Не понимаю, как у нас есть лучшая история, которую можно рассказать, когда мы упускаем единственную возможность исправить ситуацию", - добавил он.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение безопасности границ, которая предусматривает дальнейшую помощь Украине.

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Топ комментарии

  • Літій Неоненко
    Заголовок не відповідає написаному тексту.
  • Деніс Войцеховський
    За словами Лендкфорда, він немає сумнівів, що колишній президент США Дональд Трамп хоче "лише ідеальної угоди" щодо кордону з Мексикою.
    Один з принципів інформаційної війни.
    Не сійте хаос, але влаштовуйте таку боротьбу за абсолютний порядок, щоб каменя на камені не залишилось. Сумнівайтесь, критикуйте, вимагайте врахування безлічі варіантів "а якщо...", виправлення найдрібніших помилок, щоб все було бездоганно, неперевершено і гарантовано захищено від будь-яких негараздів. Не погоджуйтесь ні на що, крім ідеалу.
  • Alex Panteleev 94642d26
    Не непокоять Трампа не які мігранти, цей надутий мішок з лайном перемається лишень за свій рейтинг. І готовий усе поставити заради наступного президентського терміну.
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