Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, если Будапешт будет блокировать выделение 50 млрд евро для Украины, - Politico

Если на февральском саммите ЕС Венгрия будет блокировать соглашение о выделении 50 млрд евро помощи для Украины, то ЕС может применить статью 7, лишив Будапешт права голоса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что дипломаты ЕС, после многих лет мягкого подхода к Будапешту, дали понять, что "ядерный вариант" – отстранение Венгрии от процесса голосования в ЕС – больше является не чем-то невероятным, если он ставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Так, пять должностных лиц и дипломатов Европы заявили, что другие страны ЕС готовы выступить против Венгрии, что стало бы историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.

"Если Орбан снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины) на февральском саммите, применение статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", - рассказал один из дипломатов ЕС.

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Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность приостановления права голоса страны-члена, если будет установлено, что он серьезно нарушает основные принципы ЕС.

В то же время, пишет Politico, некоторые страны Центральной и Восточной Европы опасаются ссылаться на статью 7, поскольку опасаются, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права.

Также остается неопределенной позиция словацкого премьера Роберта Фицо, и останется ли он лояльным Орбану.

В декабре месяце Будапешт ветировал отдельный пакет экономической поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро, что заставляет лидеров ЕС снова собраться 1 февраля в Брюсселе, чтобы либо достичь компромисса с Венгрией, либо обойти венгерское вето.

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