Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, если Будапешт будет блокировать выделение 50 млрд евро для Украины, - Politico
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что дипломаты ЕС, после многих лет мягкого подхода к Будапешту, дали понять, что "ядерный вариант" – отстранение Венгрии от процесса голосования в ЕС – больше является не чем-то невероятным, если он ставит под угрозу безопасность Украины, страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
Так, пять должностных лиц и дипломатов Европы заявили, что другие страны ЕС готовы выступить против Венгрии, что стало бы историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.
"Если Орбан снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины) на февральском саммите, применение статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", - рассказал один из дипломатов ЕС.
Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность приостановления права голоса страны-члена, если будет установлено, что он серьезно нарушает основные принципы ЕС.
В то же время, пишет Politico, некоторые страны Центральной и Восточной Европы опасаются ссылаться на статью 7, поскольку опасаются, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права.
Также остается неопределенной позиция словацкого премьера Роберта Фицо, и останется ли он лояльным Орбану.
В декабре месяце Будапешт ветировал отдельный пакет экономической поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро, что заставляет лидеров ЕС снова собраться 1 февраля в Брюсселе, чтобы либо достичь компромисса с Венгрией, либо обойти венгерское вето.